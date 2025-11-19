El Ayuntamiento de Lucena del Puerto solicita refuerzo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad en el municipio

El Ayuntamiento de Lucena del Puerto ha solicitado formalmente a la Subdelegación del Gobierno en Huelva un refuerzo de efectivos de la Guardia Civil para incrementar la seguridad en el municipio. La petición fue presentada por el alcalde, Álvaro Regidor, quien ha destacado la necesidad de aumentar la presencia policial ante la creciente preocupación de los vecinos.

En los últimos años, el municipio ha registrado un incremento de hurtos en fincas agrícolas y viviendas particulares, así como daños a cosechas e infraestructuras y un aumento de la inseguridad vial. Estas situaciones han generado alarma entre la ciudadanía y han motivado la solicitud de más agentes para garantizar la vigilancia tanto en las calles como en el entorno rural.

El Ayuntamiento considera imprescindible contar con más efectivos que permitan mantener abiertas las dependencias locales para la atención de denuncias y reforzar la seguridad en todo el término municipal.

Según ha indicado el consistorio, se anunciarán próximamente nuevas medidas para mejorar la seguridad en Lucena del Puerto.