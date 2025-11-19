Buscar
El Ayuntamiento inicia la segunda fase de la reforma gracias a una subvención de casi 500.000 euros del Programa de Fomento de Empleo Agrario

Comienzan las obras de regeneración de los alcorques en la Carretera del Rocío en Almonte
Redacción
19/11/25 - 10:43

El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado las obras de reforma de los alcorques y acerados de la Carretera del Rocío, una actuación que forma parte de la subvención de casi 500.000 euros obtenida a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

Estas actuaciones, que ya se iniciaron el año pasado, buscan mejorar los espacios públicos, haciéndolos más limpios, abiertos y accesibles para los vecinos y visitantes.

Dentro del Plan de Fomento de Empleo Agrario 2025, también están previstas las esperadas obras de reforma en el cuartel de la Guardia Civil de Matalascañas, contribuyendo al mantenimiento y mejora de infraestructuras públicas en el municipio.