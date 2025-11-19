El Ayuntamiento de Palos organiza un viaje para disfrutar de la auténtica Zambomba de Jerez

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha organizado una salida cultural para que los vecinos puedan disfrutar de la auténtica Zambomba de Jerez, una tradición musical que llena de ambiente navideño la ciudad gaditana.

El viaje está programado para el sábado 13 de diciembre de 2025, con salida desde la Plaza Gaudí a las 9:30 horas y regreso previsto a las 22:30 horas. La actividad está dirigida a personas de 18 a 64 años y el precio por participante es de 10 euros.

Las inscripciones se podrán realizar del 24 al 26 de noviembre en el SAC, ubicado en la Plaza de España. Las plazas son limitadas y, en caso de superar el número de inscritos, se realizará un sorteo.

El Ayuntamiento invita a todos los participantes a disfrutar de una jornada navideña única, llena de música, tradición y el espíritu jerezano.