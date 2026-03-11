Palos de la Frontera se consolida como eje del hidrógeno verde con más de 2.200 millones en proyectos energéticos

La provincia de Huelva, y especialmente el polo industrial de Palos de la Frontera, se está consolidando como uno de los grandes centros del desarrollo del hidrógeno verde en Europa. Así lo ha destacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la inauguración en Sevilla del Congreso Europeo del Hidrógeno Verde.

Moreno ha subrayado que Andalucía ha movilizado ya más de 6.200 millones de euros en proyectos vinculados a esta nueva fuente de energía limpia, con una previsión de crear unos 10.000 empleos en los próximos años. En este contexto, el complejo industrial de Palos de la Frontera se sitúa como uno de los puntos clave de esta estrategia energética.

Entre los proyectos más relevantes destaca el denominado Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, impulsado por la compañía Moeve, que contempla una inversión superior a los 1.000 millones de euros para construir en Palos un electrolizador de 300 megavatios, acompañado de nueva generación de energía solar y eólica.

A esta iniciativa se suma la planta de biocombustibles que también se está construyendo en el municipio onubense y que cuenta con una inversión de 1.280 millones de euros. En conjunto, ambos proyectos superan los 2.200 millones de euros y forman parte de una estrategia destinada a impulsar la reindustrialización energética de Andalucía.

El presidente andaluz ha señalado que este conjunto de proyectos sitúa a la comunidad en una posición estratégica dentro de la transición energética europea. “Esta tierra está preparada para convertirse en la capital del sur de Europa del hidrógeno verde”, afirmó.

Actualmente, Andalucía cuenta con 14 proyectos vinculados al hidrógeno verde que están siendo impulsados a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos. En total, estas iniciativas superan los 6.200 millones de inversión y podrían generar una cuarta parte de los empleos que este sector creará en España.

Moreno también ha destacado el papel de Andalucía en la producción de energías renovables, señalando que el 70 % de la potencia eléctrica instalada en la comunidad procede ya de fuentes limpias. El objetivo del Gobierno andaluz es que en 2030 la comunidad produzca un tercio del hidrógeno verde de todo el país.

El desarrollo de estos proyectos, con Palos de la Frontera como uno de los principales polos industriales, refuerza el papel de Huelva en la transición hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables y en la producción de combustibles sostenibles.