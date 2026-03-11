Comienzan en Riotinto las exhumaciones de dos nuevas fosas con unas 40 víctimas del franquismo

El Ayuntamiento de Minas de Riotinto ha iniciado esta semana los trabajos de exhumación de dos nuevas fosas comunes en el cementerio municipal de Santa Bárbara, donde se estima que podrían encontrarse alrededor de cuarenta víctimas de la represión franquista.

Las labores están siendo dirigidas por el arqueólogo Andrés Fernández y se desarrollan en una fosa de aproximadamente tres metros de largo por dos de ancho y un metro de profundidad, con características similares a las localizadas en intervenciones anteriores. Según los primeros trabajos, la presencia de cal marcaría el techo de la sepultura, un elemento habitual en este tipo de enterramientos.

El equipo técnico prevé que en un plazo aproximado de tres meses se puedan exhumar todos los restos humanos. Posteriormente se llevarán a cabo los estudios antropológicos y, en una fase posterior, los análisis genéticos que permitirán avanzar en la identificación de las víctimas.

La concejala de Memoria Histórica, Andrea Macías, ha visitado el camposanto junto a la alcaldesa, Rocío Díaz, y la concejala de Urbanismo, Carla Remesal, para supervisar el inicio de los trabajos.

El proyecto cuenta con el impulso y la financiación de la Dirección General de Atención a las Víctimas de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y forma parte de las actuaciones destinadas a recuperar e identificar a las personas represaliadas durante la dictadura.

Desde el Ayuntamiento han señalado que el objetivo de estas actuaciones es dignificar la memoria de los vecinos y vecinas de Riotinto que perdieron la vida durante aquellos años y avanzar en el reconocimiento, la justicia y la reparación de las víctimas.