Palos de la Frontera celebra su primer Salón Manga y las jornadas ‘Palos Juega’

El municipio de Palos de la Frontera se convertirá este fin de semana, 25 y 26 de octubre, en el punto de encuentro de los aficionados al manga, el anime, los videojuegos y los juegos de mesa con la celebración del primer Salón Manga ‘Otaku Weekend’ y las I Jornadas de Juegos de Mesa y Rol ‘Palos Juega’.

El evento, de entrada gratuita, propone una programación pensada para todas las edades y centrada en la convivencia, la imaginación y la sociabilidad. Los asistentes podrán disfrutar de actividades de k-pop, concursos de cosplay, talleres creativos, torneos de videojuegos, partidas de rol en vivo y una amplia zona de juegos de mesa.

Cartel del Otaku Weekend

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Palos apuesta por fomentar el ocio alternativo y cultural en un entorno donde la participación y el respeto son protagonistas. Desde la organización se destaca que tanto el Salón Manga como las jornadas de juegos “nacen con vocación de continuidad” y con el objetivo de convertir a Palos en una referencia provincial para los amantes de esta cultura y de los juegos de estrategia.

Durante dos días, el municipio palermo se llenará de color, disfraces, música y entusiasmo, en una cita que promete unir generaciones bajo un mismo lema: diversión compartida y creatividad sin límites.