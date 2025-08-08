Palos de la Frontera celebra las Fiestas en Honor a la Virgen de los Milagros con un programa repleto de actividades para todos

Palos de la Frontera se prepara para vivir sus tradicionales Fiestas en Honor a la Virgen de los Milagros, que se extenderán desde el miércoles 13 hasta el domingo 17 de agosto de 2025. La programación combina momentos de devoción con actividades de ocio y cultura, pensadas para públicos de todas las edades.

La celebración comenzará con el Día del Niño, el miércoles 13, que ofrecerá atracciones a precios especiales para los más pequeños. El jueves 14 arrancarán oficialmente las fiestas con el pasacalles de Gigantes y Cabezudos, acompañados por la charanga local “The Palos Show Band”, seguido de la inauguración del alumbrado en la Plaza Pilar Pulgar. Por la noche, el recinto ferial acogerá baile con la orquesta “Bahía Luz” y la discoteca móvil, mientras que la Plaza de Toros del Descubrimiento vibrará con un gran concierto de Camela.

El viernes 15 combinará actos religiosos, como la solemne función en la Iglesia de San Jorge Mártir y la procesión de la Virgen, con actividades festivas. La tarde estará animada por grupos musicales en el recinto ferial y la jornada concluirá con un espectacular castillo de fuegos artificiales en La Fontanilla, seguido por un concierto de José Mercé.

El sábado 16 se dedicará a la diversión acuática y familiar con hinchables, fiesta de la espuma y toboganes móviles, además de una velada de boxeo en la Plaza de Toros y un concierto nocturno de Danny Romero. Para cerrar, el domingo 17 ofrecerá juegos infantiles, una gran sardinada amenizada por la charanga, una carrera de cintas a caballo y una fiesta Holi que pondrá fin a estas celebraciones.

El Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a disfrutar de estos días llenos de tradición, música y alegría en un ambiente único que refuerza la identidad y la cultura local.