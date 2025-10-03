Palos de la Frontera celebra el 533 aniversario del Descubrimiento de América con un mes repleto de actividades

La localidad onubense de Palos de la Frontera se prepara para vivir uno de los momentos más señalados de su calendario festivo: la conmemoración del 533 aniversario del Descubrimiento de América. Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento ha organizado un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y de ocio que se desarrollarán durante todo el mes de octubre, con especial intensidad este fin de semana.

El programa arranca el viernes 3 de octubre con la inauguración de la XI Fiesta de la Tapa en la Carpa de la Juventud del recinto ferial. Durante tres días, bares y restaurantes locales ofrecerán a precios populares un variado repertorio de tapas elaboradas con productos de la tierra. La cita estará acompañada de actuaciones musicales gratuitas que convertirán las noches en auténticas veladas festivas: el viernes con el “Tributo a Manuel Carrasco” y el sábado con el concierto de Juanlu Montoya, seguido de la “Noche Joven” con DJs locales.

El ambiente musical también tendrá protagonismo en horario de tarde, con actuaciones de grupos como “La Marivi”, “La Tribu del Capu”, “D’Lunares” o “Komando Solera”, que pondrán ritmo y color al “tardeo” palermo.

Uno de los platos fuertes del programa llegará el sábado 4 de octubre con la XV Corrida Pinzoniana en el Coso del Descubrimiento, a partir de las 18:00 horas. En el cartel figuran la rejoneadora Lea Vicens, el matador Javier Zulueta y la novillera Olga Casado, que lidiarán reses de Soto de la Fuente, Núñez del Cuvillo y Julio de la Puerta.

La agenda se completa con la XXIX Vuelta Mototurística a los Lugares Colombinos, organizada por el Moto-Club Rum Rum con el apoyo del Ayuntamiento, que reunirá a aficionados al motor en un recorrido por enclaves históricos de la comarca.

“Somos arte, tradición, cultura, gastronomía e historia. Somos la Cuna de América y punto de partida del Vuelo Plus Ultra. Lo somos todo, porque somos Palos de la Frontera. Ven y descúbrenos”, ha señalado la alcaldesa, Milagros Romero, en la presentación del programa.

Estos festejos forman parte de la programación especial con la que el municipio conmemora cada año el Día de la Hispanidad, una celebración que Palos vive con orgullo y que refuerza su papel protagonista en la historia del Descubrimiento.