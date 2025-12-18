Palos de la Frontera adelanta la Navidad a una joven pareja con una ayuda municipal de 16.000 euros para la compra de su vivienda

El mejor regalo de Navidad para una joven pareja de Palos de la Frontera ha llegado este año con varias semanas de antelación. El Ayuntamiento ha hecho entrega de una ayuda municipal de 16.000 euros destinada a la adquisición de su nuevo hogar, una prestación que les permitirá iniciar una nueva etapa de su vida permaneciendo en su pueblo.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, acompañada por la concejal Gema Domínguez, fue la encargada de entregar este cheque vivienda, enmarcado dentro de un programa municipal que desde hace años respalda a los vecinos que desean adquirir su primera casa en la localidad.

La ayuda concedida se compone de una subvención directa de 10.000 euros a fondo perdido, a la que se puede sumar un pósito de hasta 6.000 euros adicionales, que los beneficiarios deberán devolver en un plazo de seis años y sin intereses. Esta ampliación suele destinarse, según explican desde el Consistorio, a cubrir gastos administrativos derivados de la compra o a pequeñas reformas de acondicionamiento del inmueble.

Desde el Ayuntamiento destacan que este programa ha permitido que cientos de palermos puedan llevar a cabo sus planes de futuro en el municipio, favoreciendo la emancipación juvenil, el arraigo y la fijación de población. Una iniciativa que se ha consolidado como una herramienta clave para facilitar el acceso a la vivienda y reforzar el compromiso municipal con las familias jóvenes.

La entrega de esta ayuda simboliza, un año más, la apuesta del Ayuntamiento de Palos de la Frontera por ofrecer oportunidades reales a sus vecinos para construir su proyecto de vida sin tener que abandonar su localidad.