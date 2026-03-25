Palos entrega la última vivienda de la promoción “Ciudad Joven VII”

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha hecho entrega de la última vivienda de la promoción municipal “Ciudad Joven VII”, ubicada en la zona de Pueblos Hermanos, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a la primera vivienda a los jóvenes del municipio.

Estas viviendas de protección oficial se enmarcan dentro de un programa de ayudas impulsado por el Consistorio que incluye el denominado “Cheque Vivienda” de 10.000 euros a fondo perdido, préstamos sin intereses de hasta 6.000 euros, bonificaciones en las cuotas hipotecarias y descuentos en tasas.

Las viviendas cuentan con una superficie de 90 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, diseñadas para favorecer la vida familiar y adaptarse a las necesidades de los nuevos propietarios.

Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de actuaciones tienen como objetivo fomentar el arraigo de la población joven y facilitar que puedan desarrollar su proyecto de vida en el municipio.

Asimismo, el Consistorio ha anunciado que ya trabaja en nuevas promociones de vivienda protegida, con cinco nuevas viviendas en un estado avanzado de ejecución, reforzando así su compromiso con el acceso a la vivienda para las nuevas generaciones.