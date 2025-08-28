La Palma del Condado se prepara para una Noche Blanca de cultura y vino el 5 de septiembre

La Palma del Condado vivirá el próximo viernes 5 de septiembre una cita muy especial con la celebración de la Noche Blanca de la Cultura y el Vino, un evento que convertirá a las bodegas locales en el epicentro de la actividad nocturna. La iniciativa reunirá degustaciones de vinos de las principales bodegas de la localidad con una variada programación cultural que incluye exposiciones, música en directo y visitas guiadas.

El ambiente se extenderá por calles y plazas del municipio, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia que combina tradición vinícola y manifestaciones artísticas. Desde catas comentadas hasta espectáculos musicales, la propuesta busca poner en valor los sabores de la tierra y la riqueza cultural de La Palma del Condado.

Con esta Noche Blanca, el municipio refuerza su apuesta por unir patrimonio, cultura y enoturismo en una velada que promete ser inolvidable para quienes se acerquen a disfrutar de ella.