La Palma del Condado brilla en la Guía Peñín con tres vinos ‘Excelentes’

Tres vinos elaborados en La Palma del Condado han sido reconocidos por segundo año consecutivo como ‘Excelentes’ en la prestigiosa Guía Peñín, situando al municipio onubense en la élite del panorama vinícola nacional.

Los galardonados son: 21Setescientos 2024, fresco y mineral, fiel a la variedad Zalema; Magasé Ánfora 2024, elaborado en tinaja de barro y con sabor a historia; y Tártis 2024, tropical y sorprendente, que logró 91 puntos.

El Ayuntamiento de La Palma del Condado ha felicitado públicamente a Bodegas Magasé por su labor, destacando el mérito de poner el nombre del municipio en lo más alto del vino español y reforzar su proyección en el sector vitivinícola.