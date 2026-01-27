La ONCE reparte 350.000 euros en Isla Cristina con diez cupones premiados

El sorteo de la ONCE celebrado este lunes, 26 de enero, ha repartido 350.000 euros en Isla Cristina, donde el vendedor Francisco Beltrán vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su punto habitual, situado frente a la administración de La Higuerita.

Beltrán, vendedor de la ONCE desde 2015, ha repartido por primera vez un premio mayor en la localidad. “Estoy muy contento de haber dado el premio al pueblo de Isla Cristina. La suerte ha sido para los buenos, para los de siempre, pero es una alegría para todo el mundo”, ha señalado. Conocido como Paco entre clientes y amigos, reconoce que la experiencia ha sido “una sensación maravillosa” y confía en seguir repartiendo ilusión en el futuro.

El sorteo, dedicado a los 100 años de devoción de la Virgen de los Dolores en Sevilla, dejó una lluvia de premios en Andalucía, con un total de 1.550.000 euros. La mayor cuantía se repartió en Granada con 815.000 euros, además de 350.000 euros en Málaga y un cupón premiado con 35.000 euros en Algeciras. Otros premios fueron a parar a Murcia y La Rioja.