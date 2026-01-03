Nuevos daños en el paseo marítimo de Matalascañas en plena borrasca Francis

El paseo marítimo de Matalascañas ha registrado nuevos desprendimientos y daños durante el desarrollo de la borrasca de gran impacto Francis, que mantiene este sábado 3 de enero a toda la provincia de Huelva bajo aviso amarillo por lluvias y temporal marítimo.

Las condiciones adversas, con lluvias persistentes y fuerte oleaje, están agravando el deterioro de una infraestructura que ya se encontraba en mal estado, provocando el colapso de parte del paseo mientras el episodio meteorológico continúa activo. La situación ha generado preocupación entre vecinos y visitantes, al tratarse de una zona muy transitada del núcleo costero.

Desde el Ayuntamiento de Almonte se ha solicitado ayuda al Gobierno de España para acometer de forma urgente las reparaciones necesarias y garantizar la seguridad en el entorno del paseo marítimo, uno de los principales espacios públicos de Matalascañas.

En la información difundida sobre estos nuevos daños se incluye un vídeo que muestra el estado actual del paseo, con desprendimientos visibles y zonas afectadas por la acción directa del mar, evidenciando la gravedad de la situación mientras el temporal sigue golpeando la costa onubense.

Este episodio vuelve a poner de manifiesto la fragilidad del litoral ante los fenómenos meteorológicos adversos y la necesidad de una actuación estructural que permita proteger Matalascañas frente a temporales cada vez más intensos y recurrentes.