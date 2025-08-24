Nueve mujeres marroquíes ponen en marcha sus negocios gracias a un programa de emprendimiento impulsado desde Huelva

La Diputación de Huelva, en colaboración con la empresa agrícola Agromartín y la Fundación Cepaim, ha impulsado un programa pionero de apoyo al emprendimiento dirigido a mujeres marroquíes contratadas en origen, que ya ha permitido la puesta en marcha de nueve negocios en Marruecos.

La diputada de Bienestar Social, Carmen Díaz Soriano, visitó las instalaciones de la empresa agrícola para conocer de cerca el impacto de este proyecto, subrayando que “las mujeres somos motores del cambio y referentes para las niñas de sus lugares de origen”.

El programa ofrece formación y acompañamiento especializado para que estas trabajadoras puedan desarrollar iniciativas empresariales en sus comunidades, generando un efecto positivo en su autonomía económica y en el bienestar de sus familias.

Con esta experiencia, la Diputación de Huelva refuerza su compromiso con la cooperación internacional, promoviendo oportunidades reales que contribuyen al desarrollo sostenible y a la igualdad de género en los territorios de origen.