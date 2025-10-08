La Diputación Provincial estrena una sede comarcal en Aracena para acercar los servicios provinciales a la ciudadanía

La Diputación de Huelva ha culminado la rehabilitación y reforma de la parte alta del edificio de Hacienda, ubicado en la plaza de Doña Elvira de Aracena, que pasa a convertirse en la nueva sede comarcal de la institución provincial en la Sierra.

El proyecto, con una inversión total de 230.000 euros, ha permitido unificar en un mismo edificio los tres servicios que la Diputación presta en Aracena: el Servicio de Arquitectura, las oficinas de la Agencia de Tributos de Huelva y la Sede de Servicios Sociales Comunitarios, que se incorporará en los próximos días. En total, 30 profesionales trabajarán en estas dependencias, ofreciendo a los municipios de la comarca un punto de referencia único para sus gestiones.

Durante la visita, el presidente de la Diputación, David Toscano, subrayó que esta actuación “responde a un compromiso adquirido con los alcaldes y con los ciudadanos de la Sierra, para acercar los servicios provinciales al territorio y evitar desplazamientos innecesarios a la capital”.

El presidente explicó que la idea de crear oficinas territoriales surgió “de la necesidad de que cualquier alcalde o alcaldesa pueda acceder, sin salir de su comarca, a los mismos servicios técnicos y administrativos que se prestan en la sede central de la Diputación”. Aracena es la primera sede comarcal operativa, a la que seguirá la de Cortegana, ya en proceso de ejecución.

Toscano recordó además que la idea de implantar cajeros automáticos en los pequeños municipios nació precisamente en esta oficina:

“Una persona tuvo que pagar 30 euros de taxi para abonar un recibo en esta oficina. Aquello nos hizo ver que no podía volver a ocurrir, y así nació el proyecto de los cajeros automáticos que muy pronto serán una realidad en todos los pueblos.”

El presidente destacó que esta nueva sede supone también “una gestión más eficiente y un importante ahorro para la Diputación, al concentrar en un único espacio los servicios que antes estaban dispersos”. En paralelo, señaló que el programa ‘Tu Diputación Invierte’ permitirá a cada ayuntamiento elegir libremente el proyecto prioritario para su municipio, con una inversión global de 50 millones de euros, “de los que una parte importante llegará a la Sierra”.

Por su parte, el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, mostró su satisfacción por “recuperar un espacio público que llevaba años infrautilizado y que ahora se pone en valor con un uso tan necesario como los servicios que la Diputación presta en nuestra comarca”. Guerra subrayó que la nueva sede “mejora las condiciones de trabajo del personal y facilita la atención a la ciudadanía en un entorno más cómodo y accesible”, al tiempo que “contribuye a dinamizar el centro de Aracena gracias a su ubicación en la plaza de Doña Elvira”.

Con la apertura de esta sede comarcal, la Diputación de Huelva avanza en su objetivo de estar más cerca de los municipios y de los ciudadanos, ofreciendo una administración más útil, eficiente y adaptada a las necesidades reales del territorio.