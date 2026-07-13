La Noche de Blanco reúne a miles de personas en Aljaraque

Miles de personas disfrutaron este sábado de la Fiesta Noche de Blanco organizada por el Ayuntamiento de Aljaraque, una cita que volvió a convertir la Caseta Municipal en el epicentro del ocio veraniego con una programación musical que se prolongó hasta la madrugada.

Vecinos del municipio y visitantes llegados desde distintas localidades de la provincia llenaron el recinto desde la caída del sol para disfrutar de una noche marcada por el buen ambiente y la música en directo. El cartel estuvo encabezado por un tributo a Melendi, al que siguió la actuación de los integrantes de ONUJAZZ, que ofrecieron un variado repertorio, mientras que el cierre de la fiesta corrió a cargo de DJ BAU, que mantuvo la pista llena hasta las últimas horas de la noche.

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, acompañado por miembros del equipo de Gobierno, asistió al evento, impulsado por la Concejalía de Juventud, que dirige Josefa Arenas. El dispositivo contó con la colaboración de diferentes departamentos municipales, además de la coordinación de la Policía Local y Protección Civil para garantizar el normal desarrollo de la celebración.

Con el objetivo de facilitar la asistencia, el Ayuntamiento habilitó un servicio especial de autobuses desde los distintos núcleos del municipio por un precio simbólico de 50 céntimos, un servicio que permaneció operativo durante toda la noche.

Adrián Cano destacó el éxito de participación de una iniciativa que, según señaló, "se consolida como uno de los grandes eventos del verano tanto en Aljaraque como en toda la comarca", al tiempo que mostró su confianza en que continúe creciendo en próximas ediciones.

La fiesta también volvió a apostar por un ocio seguro. Durante toda la noche estuvo instalada una carpa informativa de la campaña 'Mi copa no se toca', además de un Punto Violeta promovido por el Centro Municipal de Información a la Mujer. En este espacio se ofreció información y atención para prevenir comportamientos machistas y se repartieron tapavasos como medida de prevención frente a la sumisión química, reforzando el mensaje de que la diversión debe ir siempre unida al respeto, la libertad y la seguridad.