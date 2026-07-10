Huelva promociona su oferta de golf en Escocia

La provincia de Huelva ha reforzado su estrategia de promoción internacional con la celebración de una nueva edición de Golf Huelva la Luz International Event, un encuentro profesional que ha reunido en Escocia a representantes de la Agencia Destino Huelva, la Asociación de Campos de Golf de Huelva y una veintena de touroperadores especializados procedentes de ocho países europeos y de Canadá.

El evento ha tenido lugar en Carnoustie Golf Links, uno de los campos más prestigiosos del Circuito Europeo, y ha contado con la colaboración de la Oficina Española de Turismo en Londres. Durante varias jornadas, los profesionales del sector han mantenido encuentros de trabajo destinados a fortalecer las relaciones comerciales y consolidar a Huelva como uno de los principales destinos de golf del sur de Europa.

En esta edición han participado operadores turísticos de Inglaterra, Irlanda, Holanda, Suiza, Canadá, Suecia, Francia y Dinamarca, junto a diez representantes del sector del golf onubense. El objetivo ha sido dar a conocer la amplia oferta de la provincia y favorecer la llegada de nuevos visitantes internacionales.

Esta iniciativa, que comenzó a celebrarse en 2011, se ha convertido en una de las principales acciones de promoción exterior del destino. Según destacan desde la organización, el turismo de golf constituye uno de los productos con mayor capacidad para desestacionalizar la actividad turística, ya que atrae visitantes durante gran parte del año gracias a la combinación de campos de calidad, una climatología favorable y una oferta complementaria basada en la gastronomía, la naturaleza y las playas.

La acción forma parte del plan conjunto de promoción diseñado por la Agencia Destino Huelva y la Asociación de Campos de Golf de Huelva, que también incluye el Circuito Nacional de Golf Huelva la Luz, con pruebas en España, Portugal y Francia, así como la presencia en ferias y encuentros profesionales internacionales especializados en este segmento.

El peso económico del golf en la provincia continúa creciendo. Actualmente, este sector genera más de 26 millones de euros de facturación directa al año y sostiene alrededor de 1.250 puestos de trabajo, consolidándose como uno de los pilares del turismo onubense.

Los datos correspondientes al cierre de 2025 reflejan además la buena evolución del segmento. Los campos de golf de la provincia registraron 221.022 green fees, una actividad que generó 726.372 pernoctaciones, lo que supone cerca del 24 % del total de las estancias turísticas contabilizadas en el destino durante ese ejercicio.