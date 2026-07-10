El Gobierno destina más de 180.000 euros al desarrollo sostenible de Berrocal

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha visitado el municipio de Berrocal para conocer el estado de ejecución del proyecto 'Cuatro elementos de Berrocal', una iniciativa financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con una inversión de 180.579,60 euros. El objetivo del proyecto es convertir el patrimonio natural, histórico, científico y paisajístico del municipio en un motor de desarrollo económico y una herramienta para combatir la despoblación.

Durante la visita, en la que estuvo acompañada por el alcalde, Ángel Luis Romero, la subdelegada destacó el compromiso del Gobierno de España con los municipios rurales mediante inversiones orientadas a generar empleo, fijar población y aprovechar los recursos propios del territorio. Rico señaló que afrontar el reto demográfico pasa por impulsar iniciativas que nazcan desde los propios municipios y contribuyan a crear nuevas oportunidades para sus vecinos.

La estrategia toma como eje los cuatro elementos de la naturaleza —agua, tierra, fuego y aire—, estrechamente ligados a la identidad de Berrocal, para desarrollar un modelo turístico basado en la naturaleza, la ciencia, el deporte y la cultura.

El alcalde explicó que el proyecto se estructura en cinco grandes actuaciones. La primera contempla la puesta en funcionamiento de seis viviendas rurales, con el objetivo de aumentar la capacidad de alojamiento y favorecer un mayor impacto económico en el comercio y la hostelería local. La segunda incluye la modernización del Centro de Interpretación, incorporando recursos audiovisuales inmersivos que pondrán en valor el entorno del río Tinto, el patrimonio geológico, la memoria del incendio forestal de 2004 y el potencial del turismo astronómico.

Además, se está trabajando en la recuperación y adecuación de la red de senderos del municipio mediante labores de limpieza, acondicionamiento y nueva señalización. El proyecto también prevé la creación de un área de servicios para bicicletas convencionales y eléctricas, fomentando una movilidad más sostenible, así como una estrategia de promoción destinada a posicionar a Berrocal como un destino vinculado al turismo de naturaleza y al desarrollo sostenible.

Según se puso de manifiesto durante la visita, la iniciativa ha alcanzado ya el ecuador de su ejecución y avanza conforme al calendario previsto. La subdelegada destacó que este proyecto es un ejemplo de colaboración entre el Gobierno de España y las entidades locales para impulsar iniciativas que diversifican la economía, valorizan el patrimonio y contribuyen a afrontar el reto demográfico desde la innovación y la sostenibilidad.