Huelva promociona su riqueza ornitológica en Reino Unido

La provincia de Huelva promociona estos días su oferta de turismo ornitológico en la Global Birdfair 2026, el mayor encuentro internacional especializado en avistamiento de aves, que se celebra del 10 al 12 de julio en la Reserva Natural de Rutland, en el Reino Unido.

La Agencia Destino Huelva participa en esta cita integrada en el expositor de Andalucía, desde el que se presenta la oferta de la comunidad autónoma con el objetivo de consolidar su posicionamiento en un segmento turístico en constante crecimiento y con un marcado perfil internacional.

La estrategia de promoción pone el foco en la riqueza natural de la provincia, donde más de un tercio del territorio cuenta con alguna figura de protección ambiental. Entre sus principales reclamos destaca el Parque Nacional de Doñana, considerado uno de los enclaves más importantes de Europa para la observación de aves, al que se suman otros espacios de gran valor ecológico como las Marismas del Odiel y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Durante la feria, la delegación onubense ofrece información personalizada, material promocional y recursos audiovisuales sobre las posibilidades que ofrece la provincia para la práctica del birdwatching, además de dar a conocer rutas guiadas, espacios protegidos y alojamientos rurales especializados en turismo de naturaleza.

La presencia de Huelva en la Global Birdfair también busca favorecer el contacto entre empresas e instituciones, generando nuevas oportunidades de negocio y fortaleciendo la colaboración público-privada dentro del sector turístico.

La participación se enmarca en el expositor de Turespaña, una iniciativa que pretende reforzar la imagen de España como destino de referencia para el turismo de naturaleza. En este contexto, Andalucía aporta su amplia biodiversidad, la profesionalización del sector y un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la conservación del medio ambiente y el desarrollo de los territorios rurales.

La Global Birdfair reúne cada año a más de 20.000 visitantes y cerca de 350 expositores procedentes de los cinco continentes, consolidándose como el principal escaparate internacional para el turismo ornitológico y el ecoturismo. El evento congrega a operadores turísticos, parques nacionales, reservas naturales y empresas especializadas en actividades vinculadas a la observación de aves.

Según SEO/BirdLife, Andalucía es actualmente el principal destino de turismo ornitológico de España gracias a la diversidad de especies que alberga y a la extensa red de espacios naturales protegidos, un potencial que Huelva pretende seguir aprovechando para atraer visitantes durante todo el año.