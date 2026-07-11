Aljaraque se teñirá de blanco este sábado para vivir otra fiesta veraniega inolvidable

La Diputación Provincial de Huelva ha sido este lunes escenario de la presentación de la ‘Fiesta de la Noche de Blanco’ que se celebrará el próximo sábado en Aljaraque. La diputada de Cultura, Gracia Baquero, el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, y la concejala de Juventud del consistorio aljaraqueño, Josefa Arenas, han participado en este acto.

La diputada de Cultura ha destacado que la Noche de Blanco de Aljaraque "se ha consolidado como una de las grandes citas del verano en la provincia", al convertir las calles del municipio en "un espacio de encuentro, convivencia, música y diversión que demuestra la capacidad de nuestros pueblos para ofrecer propuestas culturales y de ocio de gran calidad".

Asimismo, ha agradecido la labor de los medios de comunicación por contribuir a difundir estas iniciativas y ha reiterado el compromiso de la Diputación de Huelva con aquellas actividades que dinamizan los municipios, atraen visitantes y generan actividad social, cultural, turística y económica, especialmente durante la época estival. "Los verdaderos protagonistas son quienes han preparado esta magnífica programación, que volverá a convertir esta noche en todo un éxito", ha concluido Baquero.

Adrián Cano, por su parte, quien ha agradecido el apoyo de la institución supramunicipal al evento, ha explicado que “desde el Ayuntamiento de Aljaraque seguimos trabajando para dinamizar la oferta de ocio de nuestros jóvenes y, por eso, este año este año volvemos a celebrar un evento que ya en el 2025 fue todo un éxito.

La Caseta Municipal es el lugar elegido para esta fiesta, un recinto que contará con un gran escenario, servicio de barra -agradecemos enormemente a los bares de ocio que se han querido sumar a esta iniciativa- y, para facilitar el traslado desde los diferentes núcleos, los vecinos de Bellavista, Corrales, La Monacilla y La Dehesa dispondrán de un servicio de autobús, por tan solo 50 céntimos, desde las 22:30 horas hasta las 6:00 de la madrugada. Con esto queremos garantizar la diversión sin necesidad de que haya que coger el coche ya que el servicio estará funcionando durante toda la noche”.

La fiesta comenzará a las 21:30 horas y en ella se podrá disfrutar del espectáculo musical ‘Tributo a Melendi’ y de la actuación de ‘Onujazz’, por lo que los asistentes podrán bailar al ritmo de artistas que se forman en Aljaraque. Tras estas actuaciones será el turno de uno de los DJ más reconocidos entre los jóvenes: DJ BAU, con un estilo y una animación inigualable, que también repite experiencia tras la edición del pasado año. De esta forma, se dan todos los ingredientes para que este 11 de julio se viva, una vez más, una noche inolvidable en Aljaraque.