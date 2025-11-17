Nerva reclama soluciones urgentes con una concentración por el desvío del barranco de Santa María

El Ayuntamiento de Nerva ha convocado a toda la ciudadanía a una concentración a las puertas del Consistorio este lunes 17 de septiembre a las 17:00 horas. El objetivo es exigir la ejecución inmediata del desvío del barranco de Santa María, una obra considerada esencial para garantizar la seguridad del municipio después de que las fuertes lluvias del pasado fin de semana volvieran a evidenciar el riesgo que sufre la localidad.

La convocatoria apela a la memoria de la gran inundación de 2019, de la que ya han pasado seis años sin que se haya acometido la actuación definitiva prometida para evitar nuevos daños. El Ayuntamiento subraya que la situación sigue siendo crítica y que “Nerva no merece este olvido”, especialmente después de comprobar que las zonas más vulnerables continúan expuestas a episodios de peligrosidad para mayores, jóvenes y familias enteras.

Durante las últimas precipitaciones, varios puntos del municipio volvieron a registrar acumulaciones de agua, desbordamientos puntuales y situaciones de tensión entre los vecinos, reavivando el miedo a que se repita un episodio similar al de 2019. El Ayuntamiento entiende que la ciudadanía “ha sido paciente más de lo razonable” y por ello hace un llamamiento a la unidad y a la participación para exigir una respuesta clara.

La concentración pretende servir de altavoz a la demanda social de una intervención urgente, definitiva y coordinada entre administraciones. “Nerva, no más inundaciones”, proclama el mensaje institucional, que insiste en que la solución es viable y que solo falta voluntad política para ejecutarla.