Nace una plataforma ciudadana para recuperar la Vía Verde Litoral entre Gibraleón y Ayamonte

Un grupo de ciudadanos, profesionales y vecinos de distintos municipios onubenses ha impulsado la creación de la Plataforma Ciudadana para la Recuperación de la Vía Verde Litoral, con el objetivo de reivindicar la restauración de este corredor de 49 kilómetros que une Gibraleón y Ayamonte y que actualmente se encuentra descatalogado por su deterioro.

La iniciativa, constituida el pasado 10 de febrero en Ayamonte, pone el foco en el estado crítico de esta infraestructura, asentada sobre el antiguo trazado ferroviario clausurado en 1987 y acondicionada en los años 90. Desde entonces, la falta de mantenimiento y la desaparición del consorcio gestor han derivado en su progresivo abandono, hasta el punto de no cumplir actualmente con los requisitos para ser considerada vía verde ni camino natural.

Desde la plataforma destacan el valor estratégico de este itinerario, que atraviesa espacios naturales protegidos como las Marismas del Río Piedras, Isla Cristina o el entorno del Odiel, además de albergar elementos patrimoniales como puentes históricos o antiguos molinos mareales. En este sentido, consideran que su recuperación no solo mejoraría la seguridad de usuarios como senderistas y cicloturistas, sino que también supondría un impulso económico para el entorno rural.

El colectivo ha hecho un llamamiento a las administraciones para que actúen de forma coordinada y a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa, con el objetivo de recuperar un recurso natural, turístico y patrimonial clave para la provincia de Huelva.