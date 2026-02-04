Buscar
Ayamonte, Sanlúcar de Guadiana y El Granado mantienen la vigilancia activa y piden no bajar la guardia ante una nueva pleamar

 

Los servicios de emergencia han estado toda la noche operativos.
Los municipios onubenses afectados por la crecida del Guadiana pasan la noche sin incidencias reseñables
Redacción
Redacción
04/02/26 - 09:17

Los municipios onubenses afectados por la crecida del río Guadiana, Ayamonte, Sanlúcar de Guadiana y El Granado han superado la pasada noche sin incidencias reseñables, pese al aumento del caudal provocado por las lluvias, los desembalses y la coincidencia con la pleamar.

En Ayamonte, el Ayuntamiento de Ayamonte mantiene activo el Plan de Emergencia Municipal en nivel 1, con un seguimiento continuo desde el CECOPAL y la realización de inspecciones en los puntos más sensibles del municipio, en las que participaron Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Bomberos y servicios municipales. El nivel del río experimentó una subida notable, aunque sin desbordamientos ni daños.

Tampoco ha habido incidencias reseñables en Isla Cristina, aunque el nivel del mar se quedó a pocos centímetros de desbordamiento. 

Desde los ayuntamientos se insiste en que no hay que bajar la guardia, ya que está prevista una nueva pleamar en torno a las 17.00 horas, por lo que se recomienda extremar la precaución y seguir únicamente los canales oficiales de información para conocer la evolución de la situación.