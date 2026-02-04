Los municipios onubenses afectados por la crecida del Guadiana pasan la noche sin incidencias reseñables

Los municipios onubenses afectados por la crecida del río Guadiana, Ayamonte, Sanlúcar de Guadiana y El Granado han superado la pasada noche sin incidencias reseñables, pese al aumento del caudal provocado por las lluvias, los desembalses y la coincidencia con la pleamar.

En Ayamonte, el Ayuntamiento de Ayamonte mantiene activo el Plan de Emergencia Municipal en nivel 1, con un seguimiento continuo desde el CECOPAL y la realización de inspecciones en los puntos más sensibles del municipio, en las que participaron Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Bomberos y servicios municipales. El nivel del río experimentó una subida notable, aunque sin desbordamientos ni daños.

Tampoco ha habido incidencias reseñables en Isla Cristina, aunque el nivel del mar se quedó a pocos centímetros de desbordamiento.



Desde los ayuntamientos se insiste en que no hay que bajar la guardia, ya que está prevista una nueva pleamar en torno a las 17.00 horas, por lo que se recomienda extremar la precaución y seguir únicamente los canales oficiales de información para conocer la evolución de la situación.