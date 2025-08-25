Comienza la cuenta atrás: Moguer celebra la llegada de la Virgen de Montemayor

La Virgen de Montemayor regresó ayer a Moguer en una de las citas más esperadas por sus devotos. Miles de moguereños acompañaron a su Patrona en un recorrido multitudinario que culminó con la entrada en la parroquia, donde ya preside el altar mayor. Moguer inicia así la cuenta atrás hacia las fiestas patronales en honor de la Virgen de Montemayor, que se celebrarán este año del 5 al 9 de septiembre.

El traslado estuvo marcado por la emoción y las novedades. Como hecho destacado, los costaleros y costaleras de la Virgen compartieron el esfuerzo de portar las andas, mientras la recién creada Escuela de Tamborileros de la Hermandad Matriz abría el cortejo con sones festivos. Las calles y plazas se engalanaron para la ocasión gracias a la Comisión Montemayor Coronada, y en el barrio Platero los vecinos adornaron el azulejo con sus mejores galas para celebrar el 50º aniversario de su colocación.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, recibió a la Patrona en el azulejo de la Venida de la Virgen y la acompañó, junto a cientos de fieles, hasta la parroquia. El cortejo transcurrió en un ambiente radiante, con un pueblo volcado una vez más con Montemayor, que volvió a inundar las calles de fe, tradición y devoción mariana.