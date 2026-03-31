Montañistas onubenses coronan el Toubkal en un reto solidario contra el cáncer

La expedición, en la que han participado tres personas que han superado un cáncer, ha completado una exigente travesía de carácter invernal de cerca de 50 kilómetros en tres días, con un desnivel acumulado de aproximadamente 5.000 metros. El objetivo ha sido visibilizar el esfuerzo, la confianza y la capacidad de superación tras el diagnóstico de la enfermedad.

Desde la organización destacan el valor humano y simbólico del reto, que se ha consolidado como uno de los proyectos más representativos de la delegación onubense de la federación andaluza. José Antonio Ramos, uno de los impulsores de la iniciativa, ha señalado que “después del cáncer hay vida y se puede seguir soñando”, subrayando la dificultad del desafío debido a las secuelas físicas, pero también la satisfacción de haber alcanzado la cima.

Con esta ascensión, el grupo reafirma el mensaje de esperanza y fortaleza que inspira ‘Montañas contra el cáncer’, demostrando que la superación personal y el deporte pueden ir de la mano en la lucha contra la enfermedad.