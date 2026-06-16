La Monacilla estrena un parque infantil inclusivo y sostenible

El Ayuntamiento de Aljaraque ha inaugurado oficialmente el nuevo parque infantil de La Monacilla, un espacio diseñado bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad e inclusión que pretende convertirse en un referente para el ocio familiar en el municipio.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, y por el presidente del Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva y alcalde de Lepe, Adolfo Verano Domínguez.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Costa Occidental de Huelva – Conectando el Destino” y ha sido financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La inversión ha alcanzado los 98.458 euros y tiene como objetivo reforzar la oferta turística familiar del municipio mediante la creación de un espacio accesible, seguro y adaptado al entorno natural de La Monacilla.

El nuevo parque incorpora una gran estructura multijuegos con seis plataformas, puente pasarela, redes de trepa, rocódromo, barra de bombero y un tobogán tubular de casi cuatro metros de altura. Además, dispone de columpios, muelles balanceantes y un innovador trampolín adaptado para usuarios en silla de ruedas, facilitando así el acceso y disfrute de todos los niños.

La instalación también cuenta con pavimento continuo de seguridad, nuevas zonas de descanso y mobiliario urbano fabricado con materiales reciclados, reforzando el compromiso medioambiental del proyecto.

Durante la inauguración, los responsables institucionales destacaron la colaboración entre el Consorcio de Turismo Sostenible y el Ayuntamiento de Aljaraque para hacer posible una infraestructura que responde al crecimiento experimentado por La Monacilla en los últimos años.

Con esta actuación, Aljaraque amplía su red de espacios públicos destinados a las familias y refuerza su apuesta por infraestructuras modernas, accesibles y respetuosas con el medio ambiente, creando un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes.