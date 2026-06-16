Diputación entrega 76 reproductores ibéricos y recupera las subastas tradicionales

La Diputación de Huelva ha entregado 76 reproductores porcinos de raza ibérica procedentes del Centro de Investigación Agrícola y Ganadera (CIAG) Huerto Ramírez, en una iniciativa destinada a mejorar la calidad genética de las explotaciones ganaderas de la provincia y reforzar la competitividad del sector.

La actuación forma parte de una línea de trabajo que la institución mantiene desde hace más de tres décadas para facilitar a los ganaderos el acceso a animales seleccionados y contribuir a la conservación de las principales variedades de cerdo ibérico.

Los ejemplares han sido adjudicados a través de 36 solicitudes presentadas por ganaderos onubenses. Entre ellos figuran animales de las variedades Torbiscal, Silvela, Negro Lampiño, Retinto del Andévalo, Villalón y Manchado de Jabugo, todos inscritos en el Registro Definitivo del Libro Genealógico de la raza ibérica y con garantías para la reproducción en pureza.

Durante el acto de entrega, el diputado de Energía, Medio Ambiente, Caza y Plagas, Arturo Alpresa, destacó la importancia de la mejora genética como herramienta para aumentar la rentabilidad de las explotaciones y favorecer el desarrollo rural en los municipios de la provincia.

La jornada sirvió además para recuperar las tradicionales subastas de ganado selecto mediante el sistema conocido como “puja a la llana”, una fórmula que permite a los ganaderos examinar previamente los animales antes de realizar sus ofertas en un procedimiento público y transparente.

La Diputación ya celebró el pasado mes una subasta de sementales ovinos selectos y tiene previsto organizar una nueva adjudicación de reproductores porcinos durante el próximo mes de noviembre.

Durante 2025, el programa desarrollado en Huerto Ramírez ha permitido la entrega de 233 reproductores porcinos para atender más de 70 solicitudes de explotaciones ganaderas de la provincia.

La institución provincial ha destacado que este tipo de actuaciones contribuyen no solo a mejorar la calidad genética del ganado, sino también a fortalecer la economía rural, favorecer el relevo generacional en el campo y preservar ecosistemas tan característicos de la provincia como la dehesa.

Asimismo, la Diputación continúa colaborando con las asociaciones oficiales de criadores para garantizar la conservación y mejora de las principales razas ganaderas autóctonas, consideradas fundamentales para el mantenimiento de la actividad agroganadera en numerosos municipios onubenses.