La Saca de las Yeguas adelanta su paso por El Rocío

La Saca de las Yeguas volverá a recorrer los caminos de Doñana el próximo 26 de junio en una edición marcada por un importante cambio horario. Las tropas de ganado pasarán este año por la aldea de El Rocío más temprano de lo habitual, una medida adoptada para evitar las horas de mayor calor y garantizar el bienestar de los animales y de los yegüerizos.

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño ha presentado los detalles de una cita que constituye una de las tradiciones más antiguas y representativas de la provincia de Huelva. Según la organización, las yeguas llegarán al entorno del Santuario de la Virgen del Rocío sobre las nueve de la mañana, donde tendrá lugar la tradicional bendición del ganado y el rezo de la Salve.

Tras este acto, las tropas continuarán su recorrido hacia Almonte por el Camino de Los Llanos para realizar su entrada en el municipio en torno a las ocho de la tarde. La llegada se efectuará en once tropas que concluirán su recorrido en el Recinto Ganadero Huerta de la Cañada.

Durante la presentación, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño, Diego Díaz, explicó que este año ha estado marcado por las dificultades provocadas por las abundantes lluvias registradas en la marisma durante el invierno, circunstancia que obligó a trasladar parte del ganado para garantizar su conservación.

La organización estima que en esta edición participarán entre 1.500 y 1.600 cabezas de ganado, incluyendo las nuevas crías, manteniendo así una de las mayores concentraciones de raza marismeña de los últimos años.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, destacó el valor histórico e identitario de una tradición que forma parte de la esencia del municipio y del vínculo secular entre sus habitantes y el entorno de Doñana.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, calificó la Saca como uno de los acontecimientos más extraordinarios que ofrece la provincia, al combinar patrimonio cultural, naturaleza, turismo y tradición ganadera.

La programación se completará con la celebración del VII Certamen Agroganadero Saca de las Yeguas 2026, previsto del 27 al 30 de junio, que incluirá exposiciones, concursos morfológicos, exhibiciones, jornadas técnicas y una subasta de ejemplares de raza marismeña.

Con más de cinco siglos de historia, la Saca de las Yeguas continúa siendo uno de los grandes símbolos de Doñana y de la cultura marismeña, manteniendo vivo un oficio y una tradición que han pasado de generación en generación hasta nuestros días.