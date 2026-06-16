Doñana refuerza la protección del águila imperial y el milano real

La Junta de Andalucía y la Fundación Endesa han dado un nuevo impulso a la conservación del águila imperial ibérica y el milano real en el entorno de Espacio Natural de Doñana, mediante un programa de actuaciones destinado a reforzar la recuperación de ambas especies, catalogadas en peligro de extinción.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García, ha participado en los trabajos de anillamiento de un ejemplar de águila imperial y en la supervisión de varias de las medidas incluidas en el convenio de colaboración suscrito entre la administración autonómica y la Fundación Endesa.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan la instalación de plataformas de nidificación, el seguimiento veterinario de ejemplares, la colocación de emisores GPS para monitorizar sus movimientos y la creación de cercados de alimentación suplementaria destinados a mejorar la supervivencia de las aves.

La visita también permitió conocer un jaulón de “hacking”, una infraestructura diseñada para la recuperación y liberación controlada de pollos de águila imperial. Este sistema permite que los ejemplares jóvenes se adapten progresivamente al medio natural sin contacto directo con las personas, aumentando así sus posibilidades de supervivencia una vez son liberados.

Según los datos aportados por la Junta, gracias a las actuaciones realizadas ya vuelan en Doñana 15 pollos de águila imperial y 13 de milano real equipados con dispositivos de seguimiento, mientras que se han preparado 32 nidos para favorecer la reproducción de ambas especies.

El proyecto cuenta con una inversión de 400.800 euros aportados por la Fundación Endesa para los próximos cuatro años y tiene como objetivo incrementar el éxito reproductor, reducir amenazas y consolidar poblaciones viables en uno de los espacios naturales más importantes de Europa.

La consejera destacó que Doñana constituye un enclave fundamental para la conservación de estas aves rapaces y recordó que el águila imperial ibérica ha protagonizado una notable recuperación en Andalucía durante las últimas décadas. Desde la puesta en marcha de los programas de conservación en 2001, la población andaluza ha crecido hasta alcanzar las 176 parejas reproductoras registradas en 2025.

La iniciativa pretende que en los próximos años puedan incorporarse al medio natural entre 35 y 40 nuevos pollos de águila imperial y alrededor de 40 ejemplares de milano real, reforzando así la presencia de dos especies emblemáticas cuya conservación resulta clave para el equilibrio ecológico de Doñana.