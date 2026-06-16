La FP del hidrógeno verde gana peso en el Parque Energético de La Rábida

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, ha visitado el Parque Energético de Moeve⁠ en La Rábida para conocer de primera mano la formación que reciben los estudiantes de Formación Profesional en uno de los principales complejos industriales de la provincia.

Durante la visita, en la que también participó el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, la consejera mantuvo un encuentro con una representación de los 108 alumnos que cursan actualmente sus estudios en las instalaciones de la compañía.

De ellos, 80 se forman en enseñanzas estrechamente ligadas al desarrollo del hidrógeno verde y a los nuevos sectores energéticos, a través de ciclos como Química Industrial, Mecatrónica Industrial, Análisis y Control de Calidad y Planta Química.

La visita sirvió para poner en valor el desarrollo de la FP Dual en Andalucía y su conexión directa con las necesidades de las empresas y de los sectores estratégicos que marcarán el futuro económico de la comunidad.

Castillo destacó la dimensión del complejo industrial y aseguró que la Formación Profesional representa una vía de acceso a oportunidades laborales reales y empleo de calidad. En este sentido, señaló que proyectos como el de La Rábida demuestran la importancia de adaptar la formación a las demandas de la industria y de la transición energética.

La Junta recordó además que la provincia de Huelva contará el próximo curso con más de 12.000 plazas públicas de nuevo ingreso en Formación Profesional, una cifra que supone cerca de un 60 por ciento más que la existente en 2018.

En la visita también estuvo presente el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano García.

La apuesta por la FP vinculada al hidrógeno verde y a la industria energética busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados en un sector llamado a desempeñar un papel clave en el desarrollo económico y sostenible de Huelva durante los próximos años.