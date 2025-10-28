Moguer se suma al Día Nacional del TDAH con una jornada de concienciación y apoyo a las familias

Moguer celebró este domingo el Día Nacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) con una emotiva jornada organizada por la asociación moguereña De Orugas a Mariposas, dedicada a la concienciación y al acompañamiento de las familias afectadas.

El encuentro, que contó con la presencia del alcalde Gustavo Cuéllar, sirvió para dar visibilidad a este trastorno del neurodesarrollo que requiere de comprensión, empatía y apoyo por parte de toda la sociedad. Cuéllar quiso acompañar a los asistentes y mostrar el respaldo del Ayuntamiento a la entidad, destacando que “solo con empatía, apoyo y oportunidades podremos construir juntos un Moguer más solidario e inclusivo”.

La asociación De Orugas a Mariposas viene realizando una valiosa labor de sensibilización y apoyo en el municipio, impulsando iniciativas que promueven la inclusión y el bienestar de las personas con TDAH y sus familias.

Bajo el lema “Si no te transformas, nunca vas a volar”, la actividad recordó que la comprensión social y el trabajo conjunto son claves para seguir rompiendo estigmas y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.