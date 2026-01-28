Moguer rinde homenaje a Nicolás Capelo con una calle que perpetúa su legado artístico

Moguer cuenta desde este martes con una calle dedicada a Nicolás Capelo, un gesto cargado de emoción y memoria con el que la localidad honra para siempre a uno de sus artistas más queridos. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, presidió el acto de descubrimiento de la placa junto a la familia del cantautor —su esposa Inma y su hijo Nicolás— en un homenaje marcado por el recuerdo, la música y el cariño colectivo.

Durante la ceremonia, el Liceo Municipal de la Música de Moguer puso sonido a la memoria interpretando varias piezas especialmente ligadas a la trayectoria vital y artística de Capelo. Entre ellas destacó Estrellas, del musical Los Miserables, una obra que el propio Nicolás interpretó en su día y que pudo volver a escucharse gracias a la recreación de su voz mediante inteligencia artificial, acompañada al piano por Pablo Martínez y al violín por Cristina Aragón. Un momento íntimo y profundamente simbólico que emocionó a los asistentes.

Al acto acudieron numerosos amigos, asociaciones y colectivos con los que Nicolás Capelo colaboró siempre de forma desinteresada, y que siguen recordando al artista moguereño fallecido el 25 de junio de 2022. Su manera de entender la vida —desde el optimismo, la vitalidad y la energía— sigue siendo, hoy, un referente para quienes tuvieron la suerte de conocerlo.

Con esta calle, Moguer no solo inscribe un nombre en su callejero: afianza la presencia viva de Nicolás Capelo en la memoria cotidiana del pueblo, en sus canciones y en su obra pictórica, y en el legado humano y artístico que dejó como herencia.