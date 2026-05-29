Moguer rinde homenaje a Juan Ramón Jiménez en el 68 aniversario de la concesión del Premio Nobel

Moguer volverá a recordar este viernes a su hijo más universal con motivo del 68 aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez. La Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez y el Ayuntamiento han organizado un sencillo pero emotivo acto de homenaje que contará con la participación de alumnos y alumnas de los centros educativos de la localidad.

Como marca la tradición, la conmemoración se desarrollará a las 11:00 horas junto a la tumba donde reposan los restos del poeta y de Zenobia Camprubí, en el cementerio parroquial moguereño. Decenas de escolares leerán poemas del autor de Platero y yo y depositarán flores amarillas sobre la lápida del matrimonio, un color especialmente querido por el escritor.

En el homenaje participarán también representantes de la Fundación del Nobel, que acompañarán a los jóvenes en este acto de recuerdo a una de las figuras más destacadas de la literatura española del siglo XX.

Tras la lectura de poemas y la ofrenda floral, la programación continuará en la casa museo dedicada al poeta con la incorporación de un nuevo elemento al recorrido expositivo. Se trata de una rodaja del emblemático pino de Fuentepiña, instalada sobre un soporte artístico para preservar la memoria de uno de los árboles más vinculados a la vida y la obra de Juan Ramón Jiménez, así como al imaginario de Platero y yo.

Las actividades conmemorativas continuarán el próximo 2 de junio con la ruta cultural ‘El Moguer de Juan Ramón’, organizada por la Asociación de Mujeres Zenobia. La iniciativa permitirá recorrer algunos de los espacios, monumentos y rincones más ligados a la trayectoria vital y literaria del escritor moguereño.

Asimismo, el 3 de junio se presentará en la casa museo un proyecto artístico de la creadora riojana Natali Wood, basado en un grabado realizado sobre madera recuperada precisamente del histórico pino de Fuentepiña.

La programación culminará el 11 de junio con la presentación del libro El secreto de Zenobia Inclusivo, una publicación desarrollada en colaboración con la Universidad de Huelva y la Cátedra Juan Ramón Jiménez, que busca acercar la figura de Zenobia Camprubí a todos los públicos desde una perspectiva inclusiva.