Moguer inaugura su Feria 2025 en honor a la Virgen de Montemayor

Moguer arranca hoy su Feria 2025, una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo provincial, que se prolongará hasta el próximo martes 9 de septiembre. La cita, en honor a la Virgen de Montemayor, combina un intenso programa de cultos religiosos con actuaciones musicales, espectáculos de carnaval, convivencia en las casetas y una amplia agenda de ocio para todas las edades.

La inauguración oficial llega esta noche con el encendido del alumbrado y la apertura de la exposición “Aquel Moguer de los 70”. La primera gran actuación correrá a cargo del grupo sevillano Asere, que subirá al escenario para abrir el ciclo de conciertos que marcará las veladas de feria.

El sábado 6 se celebrará el tradicional Paseo de Caballos, en esta ocasión dedicado a Antonia Cartes, seguido de una tarde de convivencia que culminará con el concierto de Raule, artista que fusiona flamenco, punk y pop.

El domingo 7 será el turno de la Noche Carnavalera, con la comparsa Los del Otro Barrio y la chirigota Los Calaítas, que traerán humor y coplas al real de la feria.

El día grande llegará el lunes 8, jornada festiva en honor a la Virgen de Montemayor. Por la mañana se celebrará la Función Principal y, al caer la tarde, la solemne procesión de la patrona por las calles de Moguer. La música volverá a sonar por la noche con la actuación de Laura Gallego.

La feria concluirá el martes 9 con la tradicional Gala del Mayor, protagonizada por Amigos de Gines, y un espectáculo de fuegos artificiales en el campo de fútbol que pondrá el broche final a cinco días de celebraciones.

La Feria de Moguer 2025 se presenta así como un encuentro donde la devoción a la Virgen de Montemayor se une a la cultura, la música y la convivencia popular, reafirmando una tradición que forma parte esencial de la identidad moguereña.