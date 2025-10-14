Moguer impulsa el futuro con la ampliación del Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados

El Ayuntamiento de Moguer, liderado por el alcalde Gustavo Cuéllar, continúa dando pasos hacia la modernización tecnológica del municipio con la ampliación del Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS), ubicado en el término municipal.

El alcalde se ha reunido recientemente con miembros de la Oficina Técnica de Doñana para coordinar los avances de este proyecto, que se desarrolla en colaboración con la Oficina Técnica del Marco de Actuaciones de Doñana y el Gobierno central.

Este ambicioso plan busca no solo potenciar la investigación y el desarrollo de sistemas no tripulados, sino también abrir la puerta a la implantación de nuevas empresas del sector aeroespacial y auxiliar, fomentando así la diversificación económica del municipio y generando empleo estable y de calidad.

Según el Ayuntamiento, la ampliación del CEUS convertirá a Moguer en un referente tecnológico en Andalucía, reforzando su posición como punto estratégico para la innovación y la atracción de talento y capital en sectores de alta especialización.