Moguer guardará un minuto de silencio en repulsa por el asesinato machista de una vecina del municipio

El Ayuntamiento de Moguer ha convocado para hoy lunes, a las 13.00 horas, una concentración silenciosa a las puertas del Consistorio en memoria de la mujer de 47 años asesinada presuntamente por su expareja, vecina del propio municipio.

La Corporación Municipal ha expresado su más firme condena y repulsa ante este nuevo crimen machista, que ha causado una honda conmoción entre los moguereños. En un comunicado oficial, el Ayuntamiento ha manifestado su “dolor, indignación y profunda tristeza” por un suceso que “ha sesgado la vida de una mujer a manos de la violencia de género”.

El Consistorio ha trasladado además sus condolencias y apoyo a la hija, familia y allegados de la víctima, así como a “todas las mujeres que sufren o han sufrido esta lacra”.

Con este gesto de silencio, Moguer se suma al duelo y la protesta social ante un nuevo atentado contra la vida y la dignidad de las mujeres, reivindicando la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta en la erradicación de la violencia de género y en la protección de las víctimas.

El Ayuntamiento ha invitado a toda la ciudadanía a participar en este acto simbólico, con el objetivo de mostrar de forma unánime el rechazo colectivo ante la violencia machista y reafirmar el compromiso del pueblo de Moguer con la igualdad, la justicia y la memoria de las víctimas.