La Junta inicia en enero las obras del nuevo punto limpio de Isla Cristina

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, liderada por Catalina García, iniciará a principios de enero las obras del nuevo punto limpio de Isla Cristina, con una inversión de más de 544.000 euros, cofinanciada por fondos europeos NextGenerationEU. El proyecto, ubicado en la calle Juan Ramón Jiménez, ocupará una superficie de 1.600 metros cuadrados y reforzará la red de equipamientos ambientales de la provincia de Huelva.

La instalación, diseñada para facilitar la recogida de residuos domésticos especiales —como muebles, electrodomésticos, restos de poda, aceites usados o textil—, contará con zonas diferenciadas para cada tipo de residuo y espacios de control para garantizar un uso seguro y eficiente. Además, se integrará en el entorno urbano y servirá como espacio de educación ambiental, fomentando hábitos responsables de reciclaje y reutilización entre la ciudadanía.

Catalina García subrayó que este punto limpio es clave para avanzar hacia un modelo de economía circular y cumplir con los objetivos europeos de reciclaje, que exigen que en 2025 al menos el 55 % de los residuos municipales se destinen a reutilización y reciclaje. Desde 2019, la Junta ha invertido 18,8 millones de euros en nuevos puntos limpios en toda Andalucía, y mantiene en ejecución proyectos adicionales para extender estas infraestructuras a todos los municipios.

Con esta actuación, Isla Cristina contará con un equipamiento moderno y funcional que mejorará la gestión de residuos, protegerá el medio ambiente y acercará a la población a prácticas sostenibles.