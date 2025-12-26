1,3 millones de euros para avanzar en el Corredor Verde del Río Tinto en 2026

La ley de presupuestos de 2026 de la Junta de Andalucía incluye una partida de 1,3 millones de euros para continuar con el desarrollo del Corredor Verde del Río Tinto, cuyas obras comenzaron en septiembre pasado con una inversión inicial de 2,1 millones de euros del Programa Operativo de Andalucía 2021-2027 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, supervisó el inicio de los trabajos del primer tramo, que recorre 12 kilómetros entre La Palma del Condado y Niebla. El delegado territorial, Pedro Yórquez Sancha, destacó que la inversión permitirá avanzar en un eje vertebrador entre Sierra Morena y Doñana, conectando con otras infraestructuras de la Red Andaluza de Vías Pecuarias, como la Puerta Verde de Huelva-La Rábida y la de San Juan del Puerto-Niebla.

El Corredor Verde tendrá una extensión total de 102,5 kilómetros, atravesando 14 municipios hasta el muelle de la antigua Riotinto Company Limited en Huelva capital. Su recorrido, casi en su totalidad sobre el antiguo ferrocarril minero, combina valor ambiental, histórico y cultural, recorriendo territorios ligados a tartesos, fenicios, romanos y la intensa actividad minera británica del siglo XIX.