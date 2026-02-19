Moguer estrena la nueva pasarela peatonal entre el casco urbano y el polígono Los Arroyos
La estructura ha sido instalada esta madrugada tras resolverse el contrato con la primera empresa adjudicataria
La concejala de Urbanismo y los ediles de Medio Ambiente, Seguridad y Agricultura han estado presentes durante la colocación para supervisar los trabajos y garantizar que la operación se desarrollara con total seguridad y conforme a lo previsto.
Desde el Ayuntamiento han recordado que la demora en la ejecución se debió al incumplimiento de la primera empresa adjudicataria, lo que obligó a resolver el contrato y volver a licitar la actuación para poder culminarla. Con esta infraestructura, el Consistorio asegura que continúa avanzando en la mejora de las comunicaciones y en la adecuación de las infraestructuras a las necesidades del municipio.