Moguer estrena la nueva pasarela peatonal entre el casco urbano y el polígono Los Arroyos

La nueva pasarela peatonal que conectará el casco urbano de Moguer con el polígono industrial Los Arroyos es ya una realidad. La estructura ha quedado instalada esta madrugada, permitiendo una conexión más cómoda y segura entre ambas zonas del municipio.

La concejala de Urbanismo y los ediles de Medio Ambiente, Seguridad y Agricultura han estado presentes durante la colocación para supervisar los trabajos y garantizar que la operación se desarrollara con total seguridad y conforme a lo previsto.

Desde el Ayuntamiento han recordado que la demora en la ejecución se debió al incumplimiento de la primera empresa adjudicataria, lo que obligó a resolver el contrato y volver a licitar la actuación para poder culminarla. Con esta infraestructura, el Consistorio asegura que continúa avanzando en la mejora de las comunicaciones y en la adecuación de las infraestructuras a las necesidades del municipio.