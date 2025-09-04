Moguer dedica una hora diaria de feria a las personas con sensibilidad auditiva

La Feria de Moguer da este año un paso más hacia la inclusión con la puesta en marcha de una iniciativa pionera: cada jornada, entre las 22:00 y las 23:00 horas, las atracciones funcionarán sin música ni sonidos estridentes para que las personas con sensibilidad auditiva puedan disfrutar del recinto en igualdad de condiciones.

El Ayuntamiento de Moguer impulsa esta medida con el objetivo de facilitar la participación de quienes padecen Trastornos del Espectro Autista (TEA) u otras sensibilidades sensoriales, para quienes el exceso de ruido supone una barrera difícil de superar.

“Apagamos el ruido para encender la inclusión”, señalan desde el Consistorio, que también quiere aprovechar esta medida para concienciar a la población sobre las dificultades a las que se enfrentan muchas familias cuando llegan estas celebraciones.

La iniciativa refuerza el compromiso del municipio con unas fiestas accesibles y abiertas a todos los públicos, contribuyendo a que la feria de Moguer sea un espacio más amable, diverso y participativo.