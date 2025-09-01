Moguer abre las puertas al futuro con el Campus Tecnológico Tecnotribu

Moguer se convierte estos días en el epicentro de la innovación educativa con la inauguración del Campus Tecnológico Tecnotribu, un espacio en el que más de 200 escolares descubrirán durante cinco jornadas disciplinas tan atractivas como la robótica, la inteligencia artificial, la ciencia experimental, el diseño 3D o la programación de videojuegos.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha sido el encargado de abrir oficialmente este encuentro, destacando la importancia de “acercar a los más jóvenes al conocimiento tecnológico de una forma lúdica, práctica y motivadora, que al mismo tiempo les anime a soñar con un futuro ligado a la investigación y la innovación”.

El campus, que se celebra en la localidad moguereña, no solo acoge a niños y niñas del municipio, sino también de otras localidades cercanas como Punta Umbría, Gibraleón, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto, Aljaraque y Trigueros, consolidándose como un referente comarcal en la promoción del talento y las vocaciones científicas.

La propuesta combina aprendizaje y diversión en un entorno que invita a la creatividad, con talleres prácticos, experimentos y dinámicas de grupo que buscan despertar en los participantes el interés por profesiones del futuro. Según la organización, el objetivo es “formar a las nuevas generaciones en competencias clave para el siglo XXI, potenciando tanto sus capacidades técnicas como su trabajo en equipo y resolución de problemas”.

Con esta iniciativa, Moguer reafirma su apuesta por la educación y la innovación como motores de desarrollo, brindando a los escolares una oportunidad única de acercarse al mundo de la ciencia y la tecnología desde una perspectiva cercana y estimulante.