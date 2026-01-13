INSERSA arranca el 2026 con un hito histórico

El 2026 arranca con un hecho histórico: la finalización del sondeo más profundo hasta la fecha, alcanzando los 2.103 metros, siendo este el sondeo más profundo con recuperación de testigo continuo realizado por una empresa española. Esta operación se enmarca en la campaña de exploración en la Faja Pirítica de Portugal, en la mina de Neves-Corvo, ubicada en Castro Verde y propiedad de Boliden Somincor, un yacimiento de gran profundidad que explica el récord de metros de perforación.

Este hito refleja la excelencia operacional y el compromiso de un Equipo INSERSA formado por técnicos de sondeos, sondistas, ayudantes, equipo de mantenimiento y logística, quienes han operado de manera coordinada, solventando cualquier imprevisto o contingencia de forma diligente y eficaz, pese a la distancia con el centro de la compañía minera ubicado en Minas de Riotinto, Huelva.

En palabras de Rafael Delgado, técnico del equipo de Sondeos, quien ha liderado al equipo humano en este logro: “Las personas involucradas en esta campaña han trabajado con motivación e ilusión por conseguir este récord”, del que está convencido Delgado que se seguirá superando en profundidad en los próximos años.

Otra de las claves del éxito de INSERSA ha sido la apuesta por las tecnologías más vanguardistas del mercado. En este caso, se utilizó el método Wire-line, que permite recuperar el testigo de sin extraer el varillaje de perforación del sondeo, apoyado por la máquina CT-20-2 Christensen de EPIROC, proveedor con una larga relación de confianza con la compañía.

Entre los retos técnicos más significativos en esta campaña, Delgado señala la planificación previa óptima, la gestión de los lodos de perforación y la elección de herramientas adecuadas.

2025: Un gran año para los sondeos en INSERSA

El balance del año ha sido muy positivo: en 2025, INSERSA superó los 100.000 metros de perforación con recuperación de testigos, consolidándose como una de las compañías más relevantes en este tipo de trabajos a nivel europeo. Gran parte de la actividad se concentró en la Faja Pirítica, adaptándose a sondeos cada vez más largos y complejos.

Este hito no solo cierra un año lleno de retos superados, sino que también marca el inicio de nuevos desafíos y proyectos de gran relevancia técnica y estratégica, ya que la creciente profundidad de los sondeos plantea un nuevo horizonte en el que tanto el equipo técnico como humano tendrá que adaptarse a estas nuevas circunstancias más exigentes.