Minas de Riotinto acoge una mesa redonda por el 138 aniversario del Año de los Tiros

Minas de Riotinto celebrará este viernes 20 de febrero una mesa redonda con motivo del 138 aniversario del denominado Año de los Tiros, uno de los episodios más trágicos de su historia. La actividad, que tuvo que ser aplazada por las inclemencias meteorológicas, se retomará a las 18.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Minas de Riotinto.

Bajo el título “Republicanismo en Riotinto en el tiempo de los tiros. La historia oculta”, la mesa redonda estará conducida por los historiadores locales Juanma Gemio y Josema Delgado, quienes analizarán el contexto político y social de la época y el papel del republicanismo en aquellos acontecimientos.

La iniciativa forma parte de la programación conmemorativa del 138 aniversario de los hechos de 1888, con el objetivo de profundizar en la memoria histórica del municipio y ofrecer nuevas perspectivas sobre un capítulo determinante en la historia minera y social de la comarca.