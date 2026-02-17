El Ayuntamiento de Almonte asegura que cerca del 50% de Matalascañas quedará fuera de la zona ORA

El Ayuntamiento de Almonte ha detallado el alcance del nuevo sistema de estacionamiento regulado en Matalascañas, subrayando que el 49,9% del núcleo urbano quedará fuera de la zona ORA. Según el Consistorio, la medida se centra en ordenar el espacio público durante los meses de mayor afluencia turística y evitar la saturación en primera línea de playa.

Del total del núcleo costero, el 26% se clasificará como zona 3, el 13% como zona 2 y el 11,1% como zona 1, concentrándose el estacionamiento regulado en las áreas de mayor demanda estacional. El Ayuntamiento recalca que el aparcamiento será gratuito en todas las zonas para los vecinos empadronados en Matalascañas, mientras que los residentes en Almonte y El Rocío contarán con condiciones específicas: gratuidad en zona 3, un euro al día en zona 2 y 1,70 euros diarios en primera línea, además de bonos semanales de seis euros y mensuales de 20.

El sistema incluirá también modalidades para veraneantes, visitantes y trabajadores, con tarifas adaptadas a la duración de la estancia o a la actividad laboral. Desde el equipo de gobierno se defiende que la regulación favorecerá la rotación en las zonas más demandadas, reducirá el tráfico derivado de la búsqueda de aparcamiento y mejorará la seguridad peatonal.

El proyecto incorpora además el asfaltado integral de las calles de Matalascañas con mantenimiento incluido, reforzando el estado del viario. El Ayuntamiento insiste en que la medida no persigue fines recaudatorios, sino mejorar la gestión del espacio público y garantizar un funcionamiento más ordenado del núcleo costero durante la temporada alta.