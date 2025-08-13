Mejoras en el Camino de Güezna refuerzan la infraestructura rural de La Nava

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Bugos, ha visitado las obras realizadas en el Camino de Güezna, en La Nava, en el marco del Plan Itínere II. Los trabajos han consistido en la creación de una capa granular de zahorra artificial y la colocación de pavimento de hormigón armado en un tramo de 430 metros.

Durante la visita, Bugos estuvo acompañado por la alcaldesa del municipio, Inmaculada Morales, y destacó que estas actuaciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos, al facilitar el acceso a vías y servicios esenciales para sus hogares y explotaciones agrícolas.

El delegado subrayó que este tipo de iniciativas también favorece la fijación de la población en el territorio, impulsando la vida rural y fortaleciendo la infraestructura local para el desarrollo sostenible de la zona.

El proyecto, con un presupuesto total de 129.222,08 euros, refleja la apuesta de la Consejería por mejorar las comunicaciones rurales y garantizar servicios básicos que fomenten la cohesión social y territorial.