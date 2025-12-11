Mejorado el camino entre Santa Bárbara de Casa y los montes públicos de El Mustio con una inversión de 500.000 euros

La Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha culminado la mejora del camino que une Santa Bárbara de Casa con los montes públicos de El Mustio, en una actuación que ha intervenido sobre 16 kilómetros de pista forestal y que beneficia a los términos municipales de Santa Bárbara y Aroche. La inversión asciende a 500.000 euros y forma parte del programa RedVía, además de contribuir al Plan de Gestión Integral (PGI) de El Mustio, dentro del área de influencia del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Los trabajos han incluido el desbroce de vegetación, la limpieza de cunetas y drenajes, la adecuación de la plataforma, la construcción y rehabilitación de sistemas de evacuación de aguas y la instalación de bionda en los puntos necesarios. Las mejoras facilitan las labores de gestión forestal, la vigilancia de montes, el uso recreativo del entorno y, especialmente, la prevención de incendios, al garantizar un acceso más seguro y operativo.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez Sancha, ha recorrido la zona junto a los alcaldes de Santa Bárbara, Leonardo Romero, y de Aroche, Cristina Romero, además de técnicos y Agentes de Medio Ambiente. Yórquez destacó que la actuación “es una muestra más del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con las zonas rurales de Huelva”, subrayando que la inversión “era absolutamente necesaria debido al mal estado en el que se encontraba el camino”.

Asimismo, recordó que la Consejería que dirige Catalina García “ha realizado inversiones millonarias en la provincia, tanto a través del programa RedVía como en vías pecuarias”, asegurando que “ningún otro gobierno ha invertido tanto en la comarca de la Sierra”.

El PGI de El Mustio abarca 24.086 hectáreas correspondientes a 14 montes públicos de la Junta de Andalucía distribuidos entre la Sierra y el Andévalo. Su gestión recae en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), encargada de garantizar la conservación, la mejora de accesos y el uso sostenible de este extenso espacio natural.