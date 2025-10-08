Mazagón se rinde al arte del corte de jamón con un fin solidario

Mazagón vivirá este fin de semana una cita muy especial dedicada al arte del corte de jamón, en una iniciativa que une gastronomía y solidaridad. El evento, organizado por el cortador profesional Antonio Vidal, propietario de Luxury, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Moguer y destinará toda la recaudación a causas benéficas locales.

La programación comenzará el sábado 11 de octubre, a las 10:00 horas, con un curso de corte de jamón impartido por el Campeón de España 2025, una oportunidad única para aprender las técnicas más precisas de la mano de uno de los mejores especialistas del país. El precio de inscripción es de 40 euros y las plazas pueden reservarse a través del número 625 649 751.

El domingo 12 de octubre llegará uno de los momentos más esperados: el V Concurso de Corte de Jamón de Mazagón, que dará comienzo a las 12:30 horas y reunirá a algunos de los mejores cortadores del panorama nacional. Además, habrá barra con precios populares para disfrutar de una jornada festiva y familiar en torno a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía onubense.

Los beneficios obtenidos durante el fin de semana tendrán un destino solidario. Lo recaudado tanto en el curso como en el concurso se entregará a la Asociación Abriendo Puertas, que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad. Por su parte, los fondos obtenidos en la barra del domingo se destinarán a los Mayordomos de la Romería de Mazagón 2026, en apoyo a la organización de esta tradicional celebración.

Con esta propuesta, Mazagón combina formación, espectáculo y solidaridad en un evento que promete llenar de sabor, convivencia y compromiso social el próximo fin de semana.