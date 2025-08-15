Matalascañas refuerza su accesibilidad con más recursos para personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Almonte ha reforzado este verano los recursos destinados a personas con movilidad reducida en la playa de Matalascañas, con el objetivo de consolidarla como un espacio accesible e inclusivo para todos los usuarios. Entre las principales novedades, destaca la ampliación de plazas de aparcamiento adaptadas en la zona de Ambos Mundos, que cuenta ya con nueve espacios junto al puesto de socorro, mejorando el acceso a uno de los puntos más concurridos del paseo marítimo.

El puesto de socorro de Ambos Mundos mantiene su papel como referente en atención a personas con discapacidad, con acceso adaptado, silla anfibia, baños asistidos y atención personalizada por parte del equipo de salvamento de lunes a viernes, en horario de 12:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas, salvo en caso de bandera amarilla o emergencia. Además, dispone de desfibrilador y un equipo permanente de tres socorristas, lo que garantiza una atención rápida y eficaz.

La apuesta por la accesibilidad se extiende al resto de los puestos de socorro de Matalascañas. En La Peña, Bajo de Guía y Alcotán se dispone de sillas anfibias y equipos de reanimación, mientras que Flamero, Caño Guerrero y Los Palos cuentan con accesos adaptados para facilitar la entrada al agua.

Con estas mejoras, el Consistorio reafirma su compromiso con un litoral seguro y accesible, ofreciendo a las personas con movilidad reducida la posibilidad de disfrutar plenamente de la playa. Para cualquier consulta o asistencia, el servicio de salvamento está disponible en el teléfono 660 53 68 36.