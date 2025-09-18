Matalascañas recibirá más de 6 millones para renovar sus calles en una inversión histórica

El Ayuntamiento de Almonte ha aprobado en Pleno una inversión histórica de más de 6 millones de euros destinada al asfaltado de las calles de Matalascañas. La actuación, financiada íntegramente por la empresa adjudicataria del contrato de gestión de aparcamientos, permitirá modernizar la urbanización costera sin coste alguno para las arcas municipales.

El alcalde, Francisco Bella, ha calificado el proyecto como “un hito en la historia de Matalascañas”, destacando que esta intervención dará respuesta a una de las principales demandas vecinales y situará al núcleo turístico en un nivel acorde a su relevancia provincial. Bella recordó que, frente a los 18.000 vehículos censados en todo el municipio, en verano Matalascañas llega a concentrar hasta 40.000 coches diarios, lo que multiplica la presión sobre sus infraestructuras.

El contrato aprobado regula el estacionamiento en el núcleo costero y obliga a la empresa a acometer esta inversión inicial, un modelo que, según el alcalde, “ya se mira con interés desde otros municipios” por su solvencia y capacidad de ofrecer soluciones estructurales.

El plan incluye además una partida de más de 2 millones de euros para la mejora de calles en Almonte, elevando el montante total a casi 9 millones. La regulación del estacionamiento se organizará por zonas, con distintas tarifas y bonificaciones, garantizando gratuidad o precios especiales para residentes y condiciones equilibradas para vecinos y visitantes.